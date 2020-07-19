هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر أغسطس المقبل ..شاهد

توقع الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، انتهاء وباء فيروس كورونا في القريب العاجل، مؤكدا أن الفيروس يلفظ أنفاسه الأخيرة في مصر.





وأضاف الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن فيروس كورونا المستجد سينتهي مع بداية شهر أغسطس في مصر، لافتا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر انخفضت مع دخول فصل الصيف.





وتابع: أن فصل الصيف سبب رئيسي لضعف الفيروس؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة في هذا الفصل من كل عام.





وفي السياق نفسه، أشار الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إلى أنه لا يتوقع وجود موجة جديدة من الفيروس في فصل الشتاء المقبل، موضحا أن هذا الأمر يرجع لسبب وجود 5 لقاحات في طريقها للخروج إلى النور.



