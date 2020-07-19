AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء .. تعرف على قائمة مرشحي انتخابات الشيوخ في القليوبية

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:39 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ فى محافظة القليوبية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، الكشوف المبدئية للمرشحين وذلك بعد استبعاد 3 لعدم سداد الرسوم واستيفاء الأوراق.




ووصل عدد المرشحين إلى 61 مرشحا علي مقاعد المحافظة الـ6 من بينهم 9 سيدات و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية والذي يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشحا لحزب الشعب الجمهوري.


وتضمنت الكشوف مرشحين عن أحزاب الوفد وحماة الوطن وأبناء مصر والغد والمواطنة والمصري الديمقراطي والمؤتمر وعددا من لواءات الشرطة والجيش السابقين وعضوين سابقين بمجلسي الشوري والشعب.


وكانت لجنة تلقي طلبات مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية تلقت أوراق 64 مرشحا علي المقاعد الفردية الستة المخصصة للمحافظة من بينهم 10 سيدات و 6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية.


وكانت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي وناصر العام بشبرا الخيمة وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية استقبلت المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات المطلوبة منهم.
بالأسماء .. تعرف على قائمة مرشحي انتخابات الشيوخ في القليوبية
بالأسماء .. تعرف على قائمة مرشحي انتخابات الشيوخ في القليوبية
بالأسماء .. تعرف على قائمة مرشحي انتخابات الشيوخ في القليوبية
بالأسماء .. تعرف على قائمة مرشحي انتخابات الشيوخ في القليوبية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإجراء الكشف الطبي .. مستشفيات القليوبية تستقبل 31 مرشحا لمجلس الشيوخ

مستشفيات القليوبية تستقبل 40 مرشحا لمجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى

مستشفيات القليوبية تستقبل 45 مرشحا بانتخابات الشيوخ لإجراء الكشف الطبي

ارتفاع عدد المرشحين لانتخاب الشيوخ بالقليوبية إلى 38 و50 يجرون الكشف الطبى

43 تقدموا للترشح و75 كشفوا طبيًا فى انتخابات الشيوخ بالقليوبية

بينهم 9 سيدات.. ارتفاع عدد المتقدمين للشيوخ في القليوبية لـ 54 مرشحا

ترشيحاتنا

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهاية يوليو

استعدادا للهجوم على سرت.. تركيا ترسل راجمات صواريخ إلى ليبيا

غسيل مليارات الدينارات.. تفاصيل التحقيق مع مشاهير السوشيال ميديا في الكويت

سارة خليفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر.. شاهد

دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج بـ قل هو الله أحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور