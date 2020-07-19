بالأسماء .. تعرف على قائمة مرشحي انتخابات الشيوخ في القليوبية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ فى محافظة القليوبية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، الكشوف المبدئية للمرشحين وذلك بعد استبعاد 3 لعدم سداد الرسوم واستيفاء الأوراق.

















ووصل عدد المرشحين إلى 61 مرشحا علي مقاعد المحافظة الـ6 من بينهم 9 سيدات و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية والذي يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشحا لحزب الشعب الجمهوري.









وتضمنت الكشوف مرشحين عن أحزاب الوفد وحماة الوطن وأبناء مصر والغد والمواطنة والمصري الديمقراطي والمؤتمر وعددا من لواءات الشرطة والجيش السابقين وعضوين سابقين بمجلسي الشوري والشعب.









وكانت لجنة تلقي طلبات مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية تلقت أوراق 64 مرشحا علي المقاعد الفردية الستة المخصصة للمحافظة من بينهم 10 سيدات و 6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية.









وكانت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي وناصر العام بشبرا الخيمة وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية استقبلت المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات المطلوبة منهم.