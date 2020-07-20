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سيارات

ماذا يحدث عند تشغيل المكيف أثناء السرعات العالية؟

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
تشغيل تكييف السيارة أمر لا غنى عنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية، خصوصًا في الطقس الحار الذي تشهده البلاد، لذلك يجب الحفاظ عليه باستمرار وعمل الصيانة الدورية له تجنب المشاكل. 

ولكن يتسأل قائدو السيارات هل تسبب السرعة العالية في تلف المحرك؟ 

أثناء القيادة بسرعات عالية تتجاوز الـ120 كم في الساعة، ودورات المحرك مما يُسبب ضغط شديد على المحرك بسبب ضغط الكومبرسور على المحرك. 

- تجنب تشغيل مكيف السيارة عندما تكون فتحات الهواء النقي مفتوحة وذلك لمنع اختلاط الهواء الساخن مع البارد وبالتالي إضعاف قدرة المبرد على التبريد.

- انصح على تنظيف نظام التبريد باستمرار. 

- تجنب القيادة على السرعات العالية، للحفاظ على التكييف. 

- ولتحسين كفاءة التكييف قم باصطفاف السيارة في الظل وخصوصًا المحرك الأمامي للحفاظ على التكييف بقدر الإمكان. 

- قبل فتح التكييف قم بفتح الأبواب لتهوية السيارة لتحسن أداء التبريد في السيارة. 



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