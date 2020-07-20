أحد جماهير الأهلي سخر منه.. حتحوت يعلق على دفاع حسين الشحات عن شيكابالا.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، دافع عن نظيره محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، ضد سخرية أحد جماهير القلعة الحمراء.





وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن أحد جماهير الأهلي، سخر من محمود شيكابالا خلال تعليقه على صور ة حسين الشحات، فما كان من الأخير إلا أن دافع عن قائد الزمالك، في أمر يعكس مدى وجمال العلاقات بين اللاعبين ودماثة أخلاق الشحات.





وقرأ هاني حتحوت، تغريدة حسين الشحات التي نشرها على تطبيق”انستجرام” التي قال فيها :” هو أنت كده دمك خفيف، أم تتريق ع إنسان سيبك من الأهلي والزمالك كده أنت حلو يعني وبعدين كل اللاعيبة محترمة فبعد إذنك متتريقش ع حد”.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، أما الزمالك فيحل بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سيتواجه مواطنه الرجاء مع الزمالك.









