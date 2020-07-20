حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 7/20 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 20-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:
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برج الحمل من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.
مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.
برج الثور من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات مما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.
برج الجوزاء من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.
مهنيا وماليا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك.
برج السرطان من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد وعطارد في برجك يمنحك إصرارا وثقة وقدرة على الإقناع.
عاطفيا وعائليا: اقتران الشمس والقمر في برجك تمدك بالسحر والتألق والجاذبية.
برج الاسد من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.
عاطفيا وصحيا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.
برج العذراء من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.
مهنيا: قد تحقق اليوم إزدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.
برج الميزان من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.
برج العقرب من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.
عاطفيا واجتماعيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في منزل الحظ يمدك بمزاج حالم ويلتف من حولك الأحباب.
برج القوس من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا وعاطفيا: قد تشعر اليوم بالطمأنينة بسبب حوار إيجابي يجمعك بالبعض.
مهنيا وماليا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والتبذير والمغامرة وعليك أن تنظم أفكارك ونفقاتك.
برج الجدي
مهنيا وعائليا: القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.
برج الدلو من 21/1 إلى 19/2
صحيا ومهنيا: القمر الجديد والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.
برج الحوت من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.
برج الحمل من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.
مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.
برج الثور من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات مما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.
برج الجوزاء من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.
مهنيا وماليا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك.
برج السرطان من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد وعطارد في برجك يمنحك إصرارا وثقة وقدرة على الإقناع.
عاطفيا وعائليا: اقتران الشمس والقمر في برجك تمدك بالسحر والتألق والجاذبية.
برج الاسد من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.
عاطفيا وصحيا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.
برج العذراء من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.
مهنيا: قد تحقق اليوم إزدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.
برج الميزان من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.
برج العقرب من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.
عاطفيا واجتماعيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في منزل الحظ يمدك بمزاج حالم ويلتف من حولك الأحباب.
برج القوس من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا وعاطفيا: قد تشعر اليوم بالطمأنينة بسبب حوار إيجابي يجمعك بالبعض.
مهنيا وماليا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والتبذير والمغامرة وعليك أن تنظم أفكارك ونفقاتك.
برج الجدي
مهنيا وعائليا: القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.
برج الدلو من 21/1 إلى 19/2
صحيا ومهنيا: القمر الجديد والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.
برج الحوت من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.