حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 7/20 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

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عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات مما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.مهنيا: الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.عاطفيا: لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.مهنيا وماليا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك.مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد وعطارد في برجك يمنحك إصرارا وثقة وقدرة على الإقناع.عاطفيا وعائليا: اقتران الشمس والقمر في برجك تمدك بالسحر والتألق والجاذبية.اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.عاطفيا وصحيا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.مهنيا: قد تحقق اليوم إزدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.عاطفيا وعائليا: الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.عاطفيا واجتماعيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في منزل الحظ يمدك بمزاج حالم ويلتف من حولك الأحباب.اجتماعيا وعاطفيا: قد تشعر اليوم بالطمأنينة بسبب حوار إيجابي يجمعك بالبعض.مهنيا وماليا: القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والتبذير والمغامرة وعليك أن تنظم أفكارك ونفقاتك.برج الجديمهنيا وعائليا: القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين.عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.صحيا ومهنيا: القمر الجديد والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك.عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.