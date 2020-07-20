ضبط 450 كيلو فراخ وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة

منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية مساء أمس بقيادة حملة ليلية لمراقبة المحلات والمطاعم والكافيهات و المقاهي بنطاق مركز المنصورة ضمت مسؤلى الطب البيطرى والتموين والصحه وذلك بناءا على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. قامت





واسفرت الحملة عن ضبط ٢٠٠ كجم فراخ غير محتفظة بخواصها الطبيعية ظاهريا.





حيث وجدت متحللة وغير صالحة وتنبعث منها رائحة كريهة باحدي مطاعم تجهيز الشاورما بنطاق مركز المنصورة وتم تحرير محضر بالمخالفة.



