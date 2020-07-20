AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 450 كيلو فراخ وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:59 ص
ضبط 450 كيلو فراخ
ضبط 450 كيلو فراخ وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة
Advertisements
همت الحسينى
 قامت منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية مساء أمس بقيادة حملة ليلية لمراقبة المحلات والمطاعم والكافيهات و المقاهي بنطاق مركز المنصورة ضمت مسؤلى الطب البيطرى والتموين والصحه وذلك بناءا على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

واسفرت الحملة عن ضبط ٢٠٠ كجم فراخ غير محتفظة بخواصها الطبيعية ظاهريا.

حيث وجدت متحللة وغير صالحة وتنبعث منها رائحة كريهة باحدي مطاعم تجهيز الشاورما بنطاق مركز المنصورة  وتم تحرير محضر  بالمخالفة.

كما تم إعدام ما يقرب من ٢٥٠ كجم عجينة حواوشي و سجق وقطع لحم غير صالحة للاستهلاك الادمى بمجموعة مطاعم بشارع قناة السويس  بالمنصورة.
ضبط 450 كيلو فراخ وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة
ضبط 450 كيلو فراخ وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة
ضبط 450 كيلو فراخ وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة
ضبط 450 كيلو فراخ وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة
ضبط 450 كيلو فراخ وحواوشي غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطري الدقهلية يضبط 500 كجم شاورما وسجق ومنتجات لحوم غير صالحة

مخالفة للاشتراطات الصحية.. ضبط سيارة لبيع اللحوم في حملة بالمنصورة

ضبط كميات من اللحوم الفاسدة في حملة تموينية بالدقهلية.. صور

ترشيحاتنا

هل الموتى يشعرون بالأحياء؟..على جمعة يصحح اعتقادًا خاطئًا

محددا المسئول عن المخالفة.. متحدث التنمية المحلية يصحح المعلومات بشأن قانون التصالح.. فيديو

دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج بـ قل هو الله أحد

بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور

تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

أحمد موسى لـ محمد علي: الخاين بيدفع التمن غالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة