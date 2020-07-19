ضبط 1.3 طن لحوم ودواجن وكبدة وأسماك فاسدة في الدقهلية

تواصلت أعمال الحملات التفتيشية والرقابية من قطاع التموين وقطاع الطب البيطري على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، بنطاق الدقهلية ، لمواجهة جميع أشكال التلاعب التي تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من كافة السلع التموينية والغذائية واللحوم ومدى توافرها بالجودة والكميات المطلوبة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.





ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجوده والأسعار المناسبة بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.





وأوضح المحافظ في بيان، الأحد، أنه تم ضبط 1 طن و339 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز المنزلة، وقامت لجان المرور بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المشار إليها، حيث قام أصحابها بعرضها للبيع للمواطنين، بالرغم من عدم صلاحيتها للاستهلاك.





وقرر محافظ الدقهلية إحالة كافة القضايا والمخالفات للنيابة العامة وأكد على متابعة تصرفات النيابة وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفات جاء ذلك بناء على التقارير التى عرضها كل من السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، والدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بشأن حملات الرقابة التموينية وحملات الطب البيطري التي تم تنفيذها بنطاق بمركز ومدينة المنزلة.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ هذه الحملات المكثفة في إطار استعدادات كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.