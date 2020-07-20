إطلاق مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ.. العاهل السعودي يدخل المستشفى.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، انطلق بنجاح «مسبار الأمل»، أول مسبار عربي إسلامي للكوكب الأحمر، في تمام الواحدة و58 دقيقة صباح اليوم، حاملًا طموحات العرب إلى كوكب المريخ ومستأنفًا رحلة الحضارة العربية، وناقلًا على متنه رسالة العلم والمعرفة ببصمات إماراتية إلى الإنسانية كافة.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 603 حالة إصابة جديدة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





ومن الكويت، أعلن الديوان الأميري الكويتي، نجاح عملية جراحية، أجريت لأمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس.





وفي السعودية، أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة.





وفيما يخص ليبيا، فيما يقرع مرتزقة أردوغان، طبول الحرب في ليبيا، أتمّ الجيش الوطني انتشاره في سواحل سرت وراس لانوف والبريقة، لرد العدوان المرتقب.





وحول موسم الحج، بدأ حجاج بيت الله الحرام، الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا.





ومن الجزائر، توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتسليط أقسى العقوبات على المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، موضحا أنه لا يريد الوصول إلى مرحلة فرض "الحجر الصحي" بالقوة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، قالت «قوات سوريا الديمقراطية»، إنها اعتقلت «أميرًا من داعش» مسؤولًا عن توزيع المرتبات المالية على عناصر خلايا التنظيم والمتعاملين معه في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.





ومن ليبيا، ذكرت صحيفة تركية أن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من قبلها، استعدادًا للهجوم على سرت والجفرة.





وفيما يخص لقاح كورونا، تسابق جامعة «أكسفورد» البريطانية الوقت لإعلان أول لقاح في العالم ضد كورونا؛ إذ أكد باحثوها نجاحه في القضاء على الفيروس المستجد. ويظهر تقرير تفاؤلًا باللقاح في مرحلته الثالثة والنهائية المنتظر إطلاقها في 27 يوليو الجاري، لإثبات نجاعته النهائية وخلوِّه من أي آثار جانبية.





ومن صحيفة الاتحاد، أكد عدد من السفراء لدى الدولة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن مهمة مسبار الأمل لاستكشاف المريخ، تعد إنجازًا تاريخيًا مهمًا في تاريخ العلوم واستكشاف الفضاء والكواكب ولاسيما المريخ، مشيرين إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المهمة العلمية، لأنها تطلق الأمل والإلهام في المنطقة، وتحقق نتائج عظيمة تخدم البشرية في المستقبل.







