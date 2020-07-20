AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لامبارد يشيد باحترافية جيرو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:00 ص
لامبارد
لامبارد
Advertisements
إسراء أشرف
أشاد فرانك لامبارد المدير الفني تشيلسي، بلاعبه الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم الفريق، بعدما افتتح التسجيل في فوز البلوز 3-1 على مانشستر يونايتد، بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس، الأحد.


وقال لامبارد في تصريحات عقب المباراة، أن جيرو يضرب مثلا رائعا يحتذى، في بداية الموسم كان تامي أبراهام يلعب بشكل رائع، ولم يحصل الفرنسي على فرص عديدة.

وتابع: "كان من الممكن أن يرحل في يناير الماضي كونه لن يلعب أساسيًا، وتحلى بأكبر سلوك إيجابي ممكن، عندما تحدثت إليه بشكل منفرد كان حديثا سهلا لأنه كان يتصرف باحترافية".

وأتم: "نه إنجاز رائع بالوصول إلى نهائي كأس الاتحاد، ومن الرائع الفوز بقبل النهائي لكن الشيء المهم هو الفوز بالنهائي".

ويحاول لامبارد إنهاء الموسم بالحصول على لقب الكأس، والحفاظ على تواجده في المربع الذهبي والنؤهل إلى دوري أبطال أوروبا،
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لامبارد يتحدث عن صفقة انتقال فيرنر لـ تشيلسي.. ويؤكد: سعيد بـ تعدد الاختيارات

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يصطدم بـ ليستر.. ومانشستر سيتي في ضيافة نيوكاسل

تشيلسي في ضيافة كريستال بالاس بـ الدوري الإنجليزي

لامبارد: بوليسيتش انتقل لمرحلة أخرى في تشيلسي

فرنك لامبارد يحذر لاعبي تشيلسي من ادعاءات لاعبي مانشستر يونايتد

قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

ترشيحاتنا

فى 7 أيام تخلصى من كابوس الكرش

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان

الرطوبة 85%.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

الطيران المدني الكويتي: 1146 عالقا مصريا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 7 رحلات

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد 10 إطلالات لـ يارا نعوم أثارت الجدل

ندى الكامل ترافق أحمد الفيشاوي فى موقع تصوير 30 مارس .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور

ندى الكامل ترافق أحمد الفيشاوي فى موقع تصوير 30 مارس .. صور