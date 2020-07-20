لامبارد يشيد باحترافية جيرو

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني تشيلسي، بلاعبه الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم الفريق، بعدما افتتح التسجيل في فوز البلوز 3-1 على مانشستر يونايتد، بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس، الأحد.

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني تشيلسي، بلاعبه الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم الفريق، بعدما افتتح التسجيل في فوز البلوز 3-1 على مانشستر يونايتد، بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس، الأحد.

وقال لامبارد في تصريحات عقب المباراة، أن جيرو يضرب مثلا رائعا يحتذى، في بداية الموسم كان تامي أبراهام يلعب بشكل رائع، ولم يحصل الفرنسي على فرص عديدة.

وقال لامبارد في تصريحات عقب المباراة، أن جيرو يضرب مثلا رائعا يحتذى، في بداية الموسم كان تامي أبراهام يلعب بشكل رائع، ولم يحصل الفرنسي على فرص عديدة.

وتابع: "كان من الممكن أن يرحل في يناير الماضي كونه لن يلعب أساسيًا، وتحلى بأكبر سلوك إيجابي ممكن، عندما تحدثت إليه بشكل منفرد كان حديثا سهلا لأنه كان يتصرف باحترافية".





وأتم: "نه إنجاز رائع بالوصول إلى نهائي كأس الاتحاد، ومن الرائع الفوز بقبل النهائي لكن الشيء المهم هو الفوز بالنهائي".





ويحاول لامبارد إنهاء الموسم بالحصول على لقب الكأس، والحفاظ على تواجده في المربع الذهبي والنؤهل إلى دوري أبطال أوروبا،