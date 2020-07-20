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تعليم

التعليم: لم يتم تسريب أي امتحان ثانوية عامة هذا العام .. وضبطنا محاولات الغش الإلكتروني

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:08 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن امتحانات الثانوية العامة 2020 مرت بدون تسريب لأي من الامتحانات نهائيا


وقال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن ما شهدته الامتحانات هذا العام هي محاولات غش إلكتروني و تصوير للاسئلة بعد توزيعها في اللجان ، إلا ان فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم كشف هذه المحاولات خلال دقائق و تم تحديد هوية ومكان أصحابها ، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة معهم


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وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه قد تم التنبيه علي السادة مشرفي عموم التقدير أنه في حالة الشك في تطابق الإجابات القيام بإبلاغ السادة رؤساء لجان النظام والمراقبة للرجوع إلى التقارير اليومية الصادرة من لجان السير للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات. 



وأكد الدكتور رضا حجازي، أن  مسئولي كنترول الثانوية العامة سيحصلون على إجازة خلال فترة عيد الأضحى، موضحا أنهم سيعودون لممارسة عملهم بعد العيد مباشرة.


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وأضاف حجازي ، بعد العيد ستعود الكنترولات للعمل لمدة 4 أيام  وبعدها يتم اعلان نتيجة الثانوية العامة"، 


وشدد حجازي على أن التسرع في إعلان النتيجة لن يكون في مصلحة الطالب ، مشيرا إلى انه يجب التأنى فى أعمال التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.

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