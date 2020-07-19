طالب ثانوية عامة يستغيث عبر فيس بوك: دخلوني جروب نزل الامتحان بسرعة محلتش حاجة!

حيث قال الطالب في استغاثته: دخلوني جروب نزل الامتحان بسرعة محلتش حاجة.

وكانت جروبات الغش عبر تطبيقات واتس اب و تليجرام ، شهدت تداولا لصور امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا ، قالت خلاله :

تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد الطالب (م.أ.أ) بمحاولة غش ونشر علي الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة "براني" بمحافظة مطروح، والطالب (ش. أ. س) بإدارة "الجمالية" بمحافظة الدقهلية لمحاولتة الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر علي الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمواد (الجيولوجيا والعلوم البيئية) و (التفاضل والتكامل) و (علم النفس والاجتماع) بعد بدء الامتحان بساعة ، تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد الطالب (م.أ.أ) بمحاولة غش ونشر علي الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة "براني" بمحافظة مطروح، والطالب (ش. أ. س) بإدارة "الجمالية" بمحافظة الدقهلية لمحاولتة الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر علي الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

جدير بالذكر انه ، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).





ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قبل كل امتحان ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.





وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن ، امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الان بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.



