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حوادث

مباحث تموين القاهرة تضبط طنى لحوم فاسدة و32 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك منفذ "بدون ترخيص" لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وتبين حيازته ٢ طن "لحوم مستوردة" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتبين حيازته 32 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة- جيل مطهر" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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