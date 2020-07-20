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محافظات

نائب محافظ دمياط: مستمرون في حملات غلق المقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
قال إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، إنه يقود بشكل يومى حملات على المقاهى والكافيهات للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق اليومى في العاشرة مساء.

وأشار، إلى أنه شن مساء أمس حملة مكبرة بمدينتى رأس البر ودمياط، على كل المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وذلك لتطبيق الضوابط والاشتراطات الوقائية المعلن عنها وكذلك مواعيد الغلق وفقا للقرارات الصادرة من رئيس الوزراء.

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وتابع أنه تم غلق ٢ كافتيريا برأس البر لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، كما تم غلق وتشميع ٥ كافيهات ومقاهي بقري السنانية والبستان لمخالفة مواعيد الغلق المقررة واستخدام الشيشه وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك رفع عدد من الإشغالات.

وأوضح أنه شدد على جميع ملاك المقاهى والكافيهات والعاملين بها بالالتزام بمواعيد العلق في العاشرة مساء والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ومنع الشيشة نهائيا.
نائب محافظ دمياط: مستمرون في حملات غلق المقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية
نائب محافظ دمياط: مستمرون في حملات غلق المقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية
نائب محافظ دمياط: مستمرون في حملات غلق المقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية
نائب محافظ دمياط: مستمرون في حملات غلق المقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية
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