رئيس الشيخ زايد: النادي أصبح منتزه.. وعودة الأعضاء صنعت البهجة من جديد









أعرب الكابتن فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد الرباضي، عن سعادته بعودة فتح مقر النادي بعد فترة غلق طويلة وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، مؤكدًا أن أعضاء الجمعية العمومية هم الروح التي تعطي للنادي الحياة، ويصنعون البهجة داخل النادي، قائلًا: "حمد لله على السلامة، وربنا يعدى الغمة على خير، والأعضاء وحشونا جدًا جدًا".





وأضاف "الهواري"، أنه تم اتخاذ كافة الإجرات الاحترازية التى نُص عليها فى الكود رقم 1 الصادر من وزارة الشباب والرياضة، بتعليمات الدكتور أشرف صبحى، ووضع بوابات لتعقيم الأعضاء قبل دخول النادى، وأجهزة لقياس درجات الحرارة، بخلاف التباعد بين الأشخاص خلال الجلوس بالنادي.





وأشاد رئيس نادي الشيخ زايد بالوعى لدى أعضاء النادى، مشيرًا إلى إنه كان يتوقع حدوث أزمات بسبب تنفيذ الارشادات، إلا إنه وجد وعى عالى لدى الجميع فى تطبيقها.

وعن استغلال فترة توقف النشاط، أكد، الهوارى أن مجلس الإدارة استغل تلك الفترة بالشكل الأمثل، تم تطوير معظم النادى ليصبح بمثابة "منتزه" لإستقبال الأعضاء.

وعاد نادي الشيخ زايد من جديد يفتح أبوابه للاعضاء، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وحرص أمن النادى على تطبيق كافة الشروط الاحترازية التى تم التشديد عليها من أجل استقبال الأعضاء، حيث رفض الأمن دخول أى عضو لا يحمل الكارنيه الخاص بالنادى، فضلا عن ضرورة ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة مع العبور من البوابة المخصصة للتعقيم قبل الدخول إلي النادى.



