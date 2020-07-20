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برلمان

برلماني: مصر ستضرب بيد من حديد على أي قوى خارجية تهدد الأمن القومي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن مصر ستواجه بكل حسم، كل من تسول له نفسه المساس بأمنها القومي، وستضرب بيد من حديد على أي قوى خارجية تهدد الأمن القومي الليبي الذي هو بالضرورة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.


وأضاف الكمار أن مجلس النواب أعلنها صراحة "نحن خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في أي قرار لصالح الأمن القومي المصري" ، وذلك تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الذي نمثله.


وتابع " التدخلات التركية في ليبيا أصبحت خطرا لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن أن تقف مصر محل المتفرج وهناك دولة تهدد أمنها القومي تهديدا مباشرا، وأمن دولة شقيقة نعتبرها بلدنا الثاني".
 

وأضاف الكمار أن مصر وضعت خطا أحمر في ليبيا، وأوضحت موقفها أمام العالم أجمع أننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوزه، لافتا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لردع أي اعتداء على أمن مصر القومي، حال تجاوز ليبيا الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي. 


وأكد الكمار أن الوضع في أثيوبيا لا يقل خطورة عن الوضع في ليبيا، مؤكدا أن مصر لم ولن تفرط في قطرة ماء واحدة، وأن المياه خط أحمر لا يمكن التهاون في الاعتداء عليه.
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