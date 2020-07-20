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برلمان

بعد موافقته على إرسال عناصر قتالية خارج الحدود.. رفع الجلسة العامة للبرلمان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة الثالثة للبرلمان اليوم، حيث عقد جلسة عامتين وجلسة سرية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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