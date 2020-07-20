الفلاحين: استقبلنا قرار إرسال الجيش خارج الحدود للحفاظ على الأمن القومى بفرحة عارمة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان فلاحين مصر كلهم جنود في الجيش المصري ورهن اشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومه المصريه .





ولفت إلي انهم يساندون الجيش المصري في مهامه الوطنيه للدفاع عن الامن القومي المصري داخل مصر وخارجها





واضاف ابوصدام ان فلاحين مصر استقبلوا موافقة مجلس النواب علي إرسال قوات مصريه خارج الحدود للدفاع عن الامن القومي المصري بفرحه عارمه.





ونوه إلي أن القرار حاز علي رضا وقبول جميع المصريين للحفاظ علي أمن واستقرار مصر وحماية الأشقاء الليبيين من المرتزقه و الإرهابيين





واوضح عبدالرحمن ان فلاحين مصر علي استعداد تام للتضحيه بارواحهم واولادهم في سبيل صون كرامة الوطن وردع كل من تسول له نفسه المساس بامن مصر.





وأكد أن كل الفلاحين علي مستوى الجمهورية وخارجها يؤيدون قرار مجلس النواب اليوم الإثنين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية