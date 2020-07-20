"القضية الفلسطينية".. نشأت الديهي: مصر عمرها ما نسيت هم فلسطين زي الأم بتشيل هم كل ولادها.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن مصر هي التي تعمل علي تحريك الملف الفلسطيني وهي التي تنقل الملف الفلسطيني من التراث إلى الواقع من جديد .
واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، إن مصر تعمل علي إحياء القضية الفلسطينية وإخراجها من العزلة واكد علي ان عاصمة فلسطين هي القدس الشرقية .
وتابع : أن القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام لان مصر بدأت بتناول هذه القضية بشكل مختلف هذه المرة .
واستكمل : ان مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشعر بالهم تجاه اولادها لانها ام العرب ولم تنسى القضية الفلسطينية .