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"القضية الفلسطينية".. نشأت الديهي: مصر عمرها ما نسيت هم فلسطين زي الأم بتشيل هم كل ولادها.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:55 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن مصر هي التي تعمل علي تحريك الملف الفلسطيني وهي التي تنقل الملف الفلسطيني من التراث إلى الواقع من جديد .

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، إن مصر تعمل علي إحياء القضية الفلسطينية وإخراجها من العزلة واكد علي ان عاصمة فلسطين هي القدس الشرقية .

وأوضح نشأت الديهي ، أن الخيار الاستراتيجي هو خيار الشعب الفلسطيني واكد علي ان مصر تعمل في النور .

وتابع : أن القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام لان مصر بدأت بتناول هذه القضية بشكل مختلف هذه المرة .

واستكمل : ان مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشعر بالهم تجاه اولادها لانها ام العرب ولم تنسى القضية الفلسطينية .
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