"القضية الفلسطينية".. نشأت الديهي: مصر عمرها ما نسيت هم فلسطين زي الأم بتشيل هم كل ولادها.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن مصر هي التي تعمل علي تحريك الملف الفلسطيني وهي التي تنقل الملف الفلسطيني من التراث إلى الواقع من جديد .





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، إن مصر تعمل علي إحياء القضية الفلسطينية وإخراجها من العزلة واكد علي ان عاصمة فلسطين هي القدس الشرقية .





الديهي ، أن الخيار الاستراتيجي هو خيار الشعب الفلسطيني واكد علي ان مصر تعمل في النور . وأوضح نشأت





وتابع : أن القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام لان مصر بدأت بتناول هذه القضية بشكل مختلف هذه المرة .



