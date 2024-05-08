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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة في غزة تكشف أعداد الضحايا بسبب العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 215 على قطاع غزة.

 

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيد و 200 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأضافت الوزارة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34844 شهيدا و78404 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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