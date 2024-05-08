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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزارة الصحة في غزة بشأن العملية العسكرية في رفح

رفح
رفح

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إنه في ظل الهجمة الشرسة والقصف العنيف لـ الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وخاصة محافظة رفح، فإن هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد الشهداء والجرحى.

⁠وأضافت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، أنه لليوم الثاني على التوالي يتم اغلاق معبر رفح البري بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه ومنع وحرمان الآلاف من الجرحى والمرضى من حقهم في السفر والعلاج خارج قطاع غزة.

وتابعت الوزارة: "حيث لليوم الثاني على التوالي يمنع الاحتلال ادخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لمستشفيات وزارة الصحة".

وأشار إلى أن هناك بعض المستشفيات في مدينة رفح خرجوا عن الخدمة بسبب التهديد الإسرائيلي لهم بالإخلاء والقصف العنيف أدي لخروج هذه المستشفيات عن الخدمة، ولا يوجد مكان لعلاج الجرحى وخاصة الحالات الحرجة.

وطالبت وزارة الصحة في غزة من الدول التي تعهدت وطلبت قوائم المرضى والجرحى بالعمل العاجل لسفرهم. ⁠

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