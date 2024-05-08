عواقب وخيمة.. أيرلندا تحذر من سيطرة إسرائيل على معبر رفح

حذر وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، من العواقب الوخيمة لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وقال: من غير المقبول على الإطلاق أن تسيطر إسرائيل على معبر رفح".

وأضاف مارتن في منشور عبر منصة "إكس": غزة تعاني من المجاعة والمعبر مغلق حالياً أمام المساعدات الإنسانية الحيوية"، وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وصباح أمس الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وشنت سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشرقية من رفح، ما اسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إنه بسيطرة إسرائيل على معبر رفح، تكون قوات الاحتلال قد أغلقت المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34789 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.