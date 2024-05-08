وكيل الزراعة ببني سويف: إنتاجية القمح مبشرة ويوجد حالة رضا لدى المزارعين

قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، إن إنتاج محصول القمح هذا العام مبشر، وموسم خير ويوجد حالة رضا لدى المزارعين عن إنتاجية الأصناف، وايضا من المردود المادي لسعر الأردب لهذا الموسم.

جاء ذلك بناء على التقرير الذي أعده المهندس اشرف طلبة مدير إدارة الإرشاد حول متابعة أعمال حصد محصول القمح بضواحي مركز الواسطي والتوعية بالتوصيات الفنية من صيانة معدات الدراس، واستخدام أجولة من الخيش سليمة للحفاظ على المحصول، والتأكيد على التوريد للشؤون المعدة لذلك وتلاحظ أن الإنتاج مبشر ويوجد حالة رضا لدى المزارعين عن إنتاجية الأصناف.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس عبدالنبي على سيد مدير إدارة الواسطى وانطلاقا من دور الإرشاد الزراعى في رفع الكفاءة الانتاجية و الاقتصادية للمنتجات الزراعية وحرصا من مهندسى الإرشاد بإدارة الواسطى لتحقيق ذلك من خلال المتابعة والتواجد المستمر مع المزارعين في كافة مراحل إنتاج المحصول بداية من الزراعة وصولا الى الحصاد.

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