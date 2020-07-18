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نشأت الديهي: حركة تنقلات ضباط الشرطة انتصار للقيادات الشابة

السبت 18/يوليه/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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حمزة شعيب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع صباح اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكان هناك ترقب لحركة تنقلات ضباط الشرطة، التي تتم في مثل هذا التوقيت من كل عام وخرجت اليوم بعد اعتمادها من السلطات المعنية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الصفة الغالبة على حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة لعام 2020 أنها تنتصر للقيادات الشابة، وتنتصر لتغيير الدماء وتدفق دماء جديدة وتصعيد دماء شابة، وتغيير الشكل والمضمون وتغيير الفلسفة الذي يؤدي لتغيير الواقع وتقلد العناصر الشابة، متوجهًا بالشكر للقيادات التي غادرت وادت مهام في ظروف صعبة، مهنًا جميع القيادات التي تم ترقيتها وتصعيدها، وخالص الدعوات لهم بالتوفيق.

وأكد، أن نجاح المنظومة الأمنية حجر الزاوية لأي نجاحات اقتصادية واجتماعية، والقاسم  والأمن والامان ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها للانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
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