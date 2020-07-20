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برلمان

"الوفد" يفوض الرئيس السيسي والقوات المسلحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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معتز الخصوصي
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب اجتمع اليوم في جلسة تاريخية وطنية، طبقا لنص الماده 152 من الدستور للحصول على موافقة مجلس النواب على ارسال قوات مسلحة الى خارج جمهورية مصر العربية.


وأكد المستشار بهاء الدين ابو شقة خلال كلمته بالبرلمان للتعبير عن موقف ورأي حزب الوفد ، على دعم "بيت الأمة" للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى المصري.


وقال:" باسمى وباسم كافة قيادات وأعضاء حزب الوفد نعلن من تحت قبة البرلمان التى يمثل فيها أعضاء مجلس النواب الشعب دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا في حمايه الأمن القومي المصري والليبي الذي جاء بناء على طلب البرلمان الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي " .


وأضاف أبو شقة، أن الحزب عقد مؤتمرا رغم أزمة انتشار فيروس كورونا يوم 11 يونيو الماضي، والتقي فيه بقيادات الحزب ومؤسساته وأصدر بيانًا يعبر فيه عن سياسة الحزب بأنه طوال تاريخه كان يقف إلى جوار الدولة المصرية ولا يقبل بأي صورة من الصور المساس بالدولة أو القوات المسلحة الوطنية أو الشرطة الوطنية المصرية.


وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه أرسل برقية تتضمن تأييد حزب الوفد وتفويضه للرئيس السيسي باتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الأمن الوطنى المصري والليبي.


وأشار إلى أن الشعب لا ينسي المواقف الوطنية للجيش المصري عندما انحاز الي إرادة الشعب في عام ٢٠١١م، وفي ثورة ٣٠ يونيو وحمى مصر من أن تسقط في المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة.


وأعلن عن إرساله باسم حزب الوفد برقية للرئيس السيسي في نهاية المؤتمر يفوضه ويؤيده فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، كما أرسل صورة من القرار والبرقيه الى سفارات العالم في القاهرة ، واختتم كلمته بقوله "ان حزب الوفد عند شعاره في ثورة 1919 "نموت نموت .. وتحيا مصر".
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