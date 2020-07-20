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فن

ابنته تتحدث.. أسرار سامي العدل في برنامج الليلة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:56 م
سامي العدل وابنته
سامي العدل وابنته
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سعيد فراج
تحل الفنانة رشا العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، يوم الأربعاء القادم، ضيفة في حلقة خاصة من برنامج "الليلة" للإعلامي محمد السماحي المذاع على شاشة الفضائية المصرية؛ لإحياء ذكري وفاة والدها الراحل وفتح صناديق وأسرار خاصة في حياته. 

وخلال حلقة الليلة سيذيع السماحي لقاءات أجراها مع الفنان الراحل سامي العدل، من داخل كواليس فيلم شقاوة للمخرج أحمد البدري، وكواليس مسلسل سمارة بطولة النجمة غادة عبد الرزاق. 

البرنامج إعداد وتقديم محمد السماحي، وإخراج وليد السباعي، ويشار الى ان سامي العدل توفى يوم 10 يوليو 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 73 عاما. 

بعد صراع مع مرض القلب ظل على أثره لمدة شهر بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، رحل الفنان سامي العدل، الذي ولد في الثاني من شهر نوفمبر من عام 1946 في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية. 

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