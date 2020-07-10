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فن

في ذكرى وفاة سامي العدل.. كيف يتذكره جمهوره دائما وبماذا يصفونه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:04 ص
سامي العدل
سامي العدل
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان سامي العدل الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العاشر من يوليو في 2015 بعد صراع مع المرض.

وصرح  السيناريست والكاتب مدحت العدل في حوار تلفزيوني من قبل : إن شقيقه الراحل سامي العدل لا يزال يتذكره الناس يوميًا في كل مكان ويقرأون له الفاتحة، فكان من الشخصيات الشهمة الجدعة مع الجميع.
وأوضح "العدل" ان سيرة شقيقه الطيبة تجعل الجميع يترحم عليه بصدق وحب لافتا إلى أن هناك اجماع مع الكل على حب شقيقه سامي العدل وعلى طيبته.

وأضاف: "ياريته كان موجود عشان يعرف قيمة اللي عمله في قلوب الناس".

ولفت مدحت العدل إلى أن شقيقه بدأ مسيرته الفنية عام 1978 في مسلسل السمان والخريف، وآخر مسلسلات شارك فيها كان "حارة اليهود" و"بين السرايات"، وبلغ قمة مجده في مسلسل "ريا وسكينة".

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