تفاصيل 3 أيام داخل المحكمة في قضية جوني ديب وامبر هيرد .. ماذا حدث

شغلت قضية التشهير التي رفعها النجم العالمي جوني ديب ضد زوجته السابقة امبر هيرد الرأي العام العالمي حتى اصبحت أشهر قضايا هوليوود، واليكم تفاصيل 4 ايام قضاها النجمان العالميان داخل ساحات القضاء.





ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.





-اليوم الأول:

كشف النجم العالمي جوني ديب النقاب عن صورة تؤكد حقيقة مزاعمه بأن زوجته السابقة الممثلة الامريكية أمبر هيرد تعدت عليه وتسببت في قطع جزء من احد أصابعه، وذلك على هامش قضية التهشير التي استأنفت جلستها الثلاثاء الماضي.





وظهر جوني ديب في الصورة التي كشف عنها خلال الجلسة وهو يركض في المستشفى بعد إصابته حيث كان يتلقى العلاج.





وقال جوني ديب إنه كذب على الجميع في مارس 2015 ولم يكشف أن مبر هيرد هي من قامت بذلك الشيء لكي يحافظ عليها حيث كان مر شهر واحدا على زواجهما، لافتا إلى أنه ادعى اصابة اصابعه عند اصطدامه في باب الأكورديون بمنزله.





وأضاف جوني ديب بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية : " ليس هذا ما حدث، امبر هيرد ألقت علي زجاجة فودكا اصابت اصبعي".





-اليوم الثاني :

في اليوم الثاني لقضية ، خرجت الى النور اسرار جديدة داخل أروقة أحد المحاكم البريطانية ،وقال محامي الموكل للدفاع عن صحيفة ذا صن البريطانية، إنه في عام 2013، تعدى جوني ديب على آمبر هيرد بالضرب وصفعها على وجهها ثلاث مرة بسبب سخريتها من تاتو مرسوم على جسده.

ومن جانبه نفى جوني ديب هذه الادعاءات مؤكدا ان هذه الواقعة لم تحدث.





-اليوم الثالث :

روى جوني ديب خلال الجلسة عن موقف قاس فعلته امبر هبرد خلال فترة خطوبتهما وقبل الزواج عندما سافرت معه الى الجزيرة التي يمتلكها حيث يتلقى علاجه من ادمان احدى انواع المخدرات، مشيرا الى انه كان تحجب عنه الادوية التي تحاول الممرضة اعطاءها له.





واكد جوني ديب ان تصرف امبر هيرد جعله يبكي ويتلوى من الوجع على الارض وشعوره بالالام في المعدة قائلا :" من اقسى التصرفات التي فعلتها امبر هيرد".



