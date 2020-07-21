حسين الشحات سبب في إشعال الفتنة.. أحمد عيد عبدالملك: لم أقصد السخرية من ضحايا بورسعيد.. فيديو

قال أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إنه لم يقصد السخرية من ضحايا بورسعيد، من خلال التغريدة التى نشرها عبر صفحته عن الأهلى، وتسبب في هجوم جماهير الأهلي عليه.





وأضاف أحمد عيد عبدالملك، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه لم يقصد السخرية أو الإهانة من ضحايا الأهلى ببورسعيد، مؤكدا إنه كان فى مقدمة الصفوف لتقديم واجب العزاء وقتئذ.





كما تقدم أحمد عيد عبدالملك، بالاعتذار إلى أى شخص أساء فهم ما نشره عبر حسابه على تويتر، مشددا على أنه اتخذ إجراءات قانونية ضد كل من هاجمه، على مواقع التواصل الاجتماعى، الايام الماضية.





وأكد :" دائما ما أتحدث عن كرة القدم فقط، ولا أتناول أى قضايا أخرى فرعية، وحسين الشحات، لاعب الأهلى سببا فى إشعال نار الفتنة بسبب رده على تغريدتى".



