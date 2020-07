لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو لحظة تصدي قوات الدفاع الجوي السوري لصواريخ الطيران الإسرائيلي.

ويظهر في شريط الفيديو قيام الدفاعات الجوية السورية بإطلاق صواريخ على الصواريخ التي أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي على الأراضي السورية.

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 من الحرس الثوري الإيراني في الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وقال مدير المرصد السوري وفق "سكاي نيوز" إن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن هناك استهدافات إسرائيلية اخرى في شمالي درعا وريف دمشق الجنوبي.

#BREAKING: #Israel Air Force is now targeting #IRGC & #SAA targets in south of #Damascus. Video shows Pantsir S1E or S2 air defense systems of #Syria Arab Air Defense Force launching their missiles at the Delilah cruise missiles launched by #IAF's F-16Is at #Damscus now 👇 pic.twitter.com/mmOLZDu9d2