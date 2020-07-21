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أخبار العالم

لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو لحظة تصدي قوات الدفاع الجوي السوري لصواريخ الطيران الإسرائيلي. 

ويظهر في شريط الفيديو قيام الدفاعات الجوية السورية بإطلاق صواريخ على الصواريخ التي أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي على الأراضي السورية. 

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 من الحرس الثوري الإيراني في الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية. 

وقال مدير المرصد السوري وفق "سكاي نيوز" إن الضربات الإسرائيلية  استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. 

وأضاف أن هناك استهدافات إسرائيلية اخرى في شمالي درعا وريف دمشق الجنوبي. 

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