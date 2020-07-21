سكان هرم سيتي في 6 أكتوبر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

شكا المواطن مايكل عدلي لوندي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بمدينة هرم سيتي في 6 أكتوبر، والتي تسبب الذعر للأطفال والازعاج طوال الليل للأهالي.









وقال فى رسالته: "الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان مما اضطرنا للامتناع من الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".









وناشد القارئ المسئولين القضاء على الكلاب الضالة والتى تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال.









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