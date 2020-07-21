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بين الناس

سكان هرم سيتي في 6 أكتوبر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن مايكل عدلي لوندي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بمدينة هرم سيتي في 6 أكتوبر، والتي تسبب الذعر للأطفال والازعاج طوال الليل للأهالي.


وقال فى رسالته: "الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان مما اضطرنا للامتناع من الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".


وناشد القارئ المسئولين القضاء على الكلاب الضالة والتى تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال.


للتواصل مع القارئ: 01200410012

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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