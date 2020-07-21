أحترم جماهير الإسماعيلي.. محمد بركات: رفضت العمل في الأهلي لهذا السبب

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني، أنه تلقى عرضا من النادي الأهلي في عهد محمود طاهر رئيس النادي السابق، للعمل في لجنة التعاقدات عن طريق علاء عبد الصادق.
وقال محمد بركات خلال لقائه بفضائية " النهار"،: " اعتذرت عن العمل في النادي الأهلي ؛ بسبب ارتباطي بعقد مع إحدى القنوات الفضائية في ذلك الوقت ".
وأكد محمد بركات أنه يحترم جماهير الإسماعيلي بشدة ورحل عن الدراويش لأسباب مالية ضائقه مضيفا أنه لم ينتقل للنادي الأهلي مباشرة عقب رحيله.
وفي سياق أخر، أشار محمد بركات مدير منتخب مصر، إلى أنه من حق نادي الزمالك البحث عن حقه في لقب نادي القرن ، دون التعرض للنادي الأهلي؛ ابتعادا عن المشاكل .
وتابع:"الزمالك له الحق في المطالبة بلقب نادي القرن حتي ولو بعد 100 عام من خلال شكوى رسمية للكاف".