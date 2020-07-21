أحترم جماهير الإسماعيلي.. محمد بركات: رفضت العمل في الأهلي لهذا السبب

وأكد محمد بركات أنه يحترم جماهير الإسماعيلي بشدة ورحل عن الدراويش لأسباب مالية ضائقه مضيفا أنه لم ينتقل للنادي الأهلي مباشرة عقب رحيله.

أشار محمد بركات مدير منتخب مصر، إلى أنه من حق نادي الزمالك البحث عن حقه في لقب

، دون التعرض للنادي الأهلي؛ ابتعادا عن المشاكل .

وفي سياق أخر،