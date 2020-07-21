فى آخر يوم.. توافد طلاب علمي رياضة علي لجان امتحان الجبر بمدرسة جمال عبد الناصر

بدا توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة لتأدية امتحان الجبر والهندسة الفراغية بمدرسة جمال عبد الناصر بالمهندسين.





وشهدت المدرسة التزاما تاما من جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وضع مسافة آمنة بينهم حيث بدأ الدخول بشكل هادئ.









جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).





ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .



