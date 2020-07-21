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مرأة

رغم فوائدها مش بيحبها... ٣ إضافات للجبن القريش تجعلها مميزة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:01 ص
جبنة قريش
جبنة قريش
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أسماء عبد الحفيظ

تعتبر الجبنة القريش من أكثر انواع الجبن ، حيث تعطى فائدة صحية عالية ، وذلك لاحتوائها على البروتين ، إلا أن أغلبنا لا يحب طعمها ويهرب من تناولها، ما يجعله يظل في الثلاجة لمدة طويلة، وينتهي به الحال إلى التخلص منه، لافسادها داخل الثلاجة.


ولذلك كشفت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل 3 إضافات مقترحة تُحسّن من طعم الجبن القريش:

الزبادي:
إضافة كوب من الزبادي البلدي إلى قالب الجبن القريش، مع الحرص على هرسه جيدًا، يجعله ذو ملمس ناعم وطعم مشابه للجبن الكريمي.

لبن رايب:
يمكنك استخدام اللبن الرايب في تحسين طعم الجبن القريش، فقط ضع على قالب الجُبن كوبا واحدا من اللبن الرايب مع رشة ملح، ثم ضعه في شاش، واربطه حتى يصفي كل ما به من مياه.

زيتون أخضر وزعتر:
في طبق عميق، تهرس قطع الجبن القريش مع مقدار وفير من زيت الزيتون والنعناع المجفف والريحان والزعتر، ثم تنثر على الوجه حبات الزيتون الأخضر المخلي.

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