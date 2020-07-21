ضمن الموجة الـ16.. تنفيذ 42 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بمركز ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،انتظام سير العمل بالموجة الـ16 للإزالات وإحالة المخالفين لقانون البناء إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" مشيرًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأي مخالفة للقانون في هذا الشأن بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية للدولة والتصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف خلال حملات يتم شنها بصفة مستمرة على مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو تقنين في مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.





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كان المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة قد ترأس حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضى أملاك الدولة بمركز ديروط وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية حيث تم إزالة 42 قرار لبعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بحضور مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ومساعديه ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وقوات الأمن.





كما تفقد السكرتير المساعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ديروط ومتابعة انتظام سير العمل ومدى إقبال المواطنين على تقديم الأوراق والملفات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء فضلًا عن عقد اجتماع مع نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية القروية والتنظيم ومديري المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة بناءًا على توجيهات القيادة السياسية للدولة فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.



