تخفيف آثار كورونا الاقتصادية.. سفير مصر في لندن يُشارك بمنتدى أفريقيا للأعمال

شارك طارق عادل، سفير مصر فى لندن، أمس الاثنين، بمنتدى أفريقيا للأعمال تحت عنوان "النمو والاستدامة" الذي نظمته عدة مؤسسات استثمار خاصة بلندن عبر وسائل التواصل الافتراضي.





وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة "جيمس دودريج" وزير الدولة البريطاني لأفريقيا، إلى جانب رئيسة ليبريا السابقة، وبعض سفراء الدول الأفريقية في بريطانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأفريقية ورؤساء ومديري كبرى الشركات الأفريقية والعالمية المهتمة بأسواق أفريقيا.





وقد عرض السفير طارق عادل، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي بجلسة التعاون الإقليمي، الجهود التي تقوم بها مصر وغيرها من الدول الأفريقية لمعالجة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، مؤكدًا على محورية التعاون الإقليمي في هذه المرحلة.





كما تناول السفير المصري المشروعات التي تتبناها مصر لتحقيق التكامل الإقليمي مع باقي دول القارة بما يساهم فى تعزيز التجارة البينية، مستعرضًا ما تتمتع به مصر من فرص وآفاق استثمارية كبيرة تجعلها بمثابة بوابة للاستثمار فى افريقيا، خاصةً فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية العديدة التي قامت بها خلال السنوات الماضية، والاتفاقات التجارية التفضيلية التي تربطها بالتجمعات الافريقية المختلفة.





وشاركت بنفس الجلسة إلى جانب السفير المصري مفوضة التجارة البريطانية مع أفريقيا، والتي أكدت على الاهتمام الذي تحظى به أفريقيا كوجهة استثمارية لدي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية، خاصةً بعد استضافة بريطانيا قمة الاستثمار في أفريقيا شهر يناير الماضي.



