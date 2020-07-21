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رياضة

في عيد ميلاده الـ 20.. هالاند المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ يمتلك قدما ذهبية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:34 م
هالاند لاعب بوروسيا
هالاند لاعب بوروسيا دورتموند
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القسم الرياضي
يحتفل المهاجم النرويجي "هالاند" نجم بروسيا دورتموند الالماني، باكمال عامه ال20 فقط، ورغم ذلك فإن النجم النرويجي نجح في تغيير مفهوم الهجوم لدي مشجعين كرة القدم، قائلًا "ان مركز المهاجم الصريح لا يحتاج الى الخبرة والوقت".

وفي الوقت الذي ندر فيه وجود المهاجمين أمثاله في الساحرة المستديرة، وبرغم صغر سنه في عالم كرة القدم، إلا أن أداءه مع كل الفرق التي لعب من خلالها كان مؤشرًا قويًا لمستقبل باهرًا ينتظره هذا الفتى الشاب.

بداية ظهورة في عالم الساحرة المستديرة:

جاء ظهور المهاجم الشاب في كرة القدم مبكرًا عن طريق فريق أكادمية "براين" النرويجي موسم 2016، واستطاع ان يقدم أداءًا مبهرًا مع الفريق "الرديف" بالنادي، استطاع من خلاله إحراز 18 هدف في 14 مباراة وهو في عامه ال15 فقط.

محطة نجاج جديده مع فريقه الجديد:
الارقام السابقة التي حققها النجم النرويجي منذ نعومة اظافره كانت كفيلة، لفتت انظار المخضرم "سولشار" المدير الفني السابق لفريق "مولده" والحالي لمانشستر يونايتد، والذي لمع هالاند في فترة قيادته للفريق، حيث سجل النرويجي 20 هدف، من خلال 50 مباراة وهو في عمر ال17 عام.

شهادة ميلاد مهاجم واعد مع الفريق النمساوي:
المردود الجيد الذي ظهر به المهاجم الشاب مع "مولده" جعل مسؤولو "سالزبورج النمساوي" يعجلون في التعاقد مع اللاعب، لكن لم يقدم النرويجي في موسمه الاول مردود قوي، نظرًا لقلة مشاركته مع الفريق ليحرز 5 اهداف خلال 10 مباريات خاضها مع الفريق، وفي الموسم الثاني، شهدت هذه الفترة مولد مهاجم يستحق ان يكون وسط كبار الفرق الاوروبية، ليحرز 29هدفًا خلال27 مواجهة مع فريقه النمساوي في كلًا من بطولة (الدوري والكأس، ودروري الابطال الاوروبي) 

- بروسيا دورتموند يقدم الموهبة الشابة للعالم:
في يناير من العام الحالي تعاقد فريق بروسيا دورتموند الالماني مع اللاعب، مقابل 20 مليون يورو، وفي اول ظهور له كبديل مع الفريق الاصفر استطاع ان يحرز 3 اهداف في 23 دقيقة، ليكتب شهادة ميلاده في الدوري الالماني بقدمه الذهبية.

واستطاع النجم الشاب رغم قلة الدقائق التي يشارك بها مع فريقه الجديد الا انه كان دائمًا ما يكون موجودًا لإحراز الاهداف، حيث سجل في نصف موسم 16 هدفًا خلال 17 مشاركة خاضها مع فريقه في جميع البطولات.

النجم النرويجي هالاند يتم اليوم عامه ال20، وهو ينتظر مستقبلًا باهرًا في عالم كرة القدم، ليسير على خطى "مبامبي، وسانشو، وفينيسيوس" وغيرهم من الشباب الذين سيحصلون على مفاتيح كرة القدم مستقبلًا.
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