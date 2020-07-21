بيان عاجل لـ الداخلية التونسية بشأن تطورات الوضع في البلاد

أكدت الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، أنها تقف على مسافة واحدة من مكونات المشهد السياسي، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "العربية".





يأتي ذلك في خضم التطورات التي تشهدها تونس، والاعتصام الذي نظمه الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى بالبرلمان، والمشاحنات بين نواب الحزب وحركة النهضة الإخوانية، ومطالبة راشد الغنوشي رئيس الحركة الأمن بفض الاعتصام.





ووجهت عبير موسى اليوم الثلاثاء، اتهاما لـ زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتزوير بسبب نقل جلسة البرلمان لمبنى فرعي.





هذا، وقد تم نقل أشغال الجلسة العامة للبرلمان التونسي من المبنى الرئيسي إلى المبنى الفرعي بسبب استمرار اعتصام الدستوري الحر.





وقد شهدت الجلسة العامة بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب صباح اليوم، الثلاثاء، حالة من التشنج والتدافع بين نواب من الدستوري الحر ونواب من حركة النهضة.



