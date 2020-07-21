«مستقبل وطن» يواصل حشد القواعد الحزبية دعمًا لمرشحي الحزب فى انتخابات «الشيوخ» بالجيزة

واصلت غرفة العمليات التي شكلتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، اجتماعاتها مع القواعد الحزبية التابعة للأمانة بمراكز محافظة الجيزة، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية عن دائرة محافظة الجيزة وكذلك ممثلي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الجيزة والتي تحمل شعار كليوباترا.





واستمرارًا لتلك الاجتماعات عقدت غرفة العمليات التي شكلها الحزب برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء أمانات الحزب بمراكز كرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم والشيخ زايد والوراق وإمبابة، للتأكيد على ضرورة حشد كافة القواعد الحزبية وتوعية جموع المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والترويج لمرشحي الحزب فى الإنتخابات.





وحضر الاجتماع النائبة شادية ثابت والنائب محمود الصعيدي عضوا مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ومرشحي الحزب عن المقاعد الفردية عصام هلال وأحمد دياب وعمر زايد وعمرو القماطي، فضلًا عن مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر وهم الدكتورة سهير عبد السلام حنفي والمهندس أحمد شراني والمستشار فرج فتحي فرج ووليد فوزي المليجي.





وتضم قائمة مرشحي الحزب عن المقاعد الفردية كلًا من عادل عبد الفتاح ناصر رقم ١ وحاز رمز القلم، وعصام هلال رقم ٢ رمز المسدس، المهندس أحمد قطب رقم ٣ رمز السلم، وعمر زايد رقم ٤ رمز الكتاب، أحمد دياب رقم ٥ ورمز قناة السويس، عمرو عكاشة رقم ٦ رمز سنبلة القمح، محيى حافظ رقم ٧ رمز الأباجورة، وجاء عمرو القماطى بالرقم ٨ بين قائمة مرشحي الحزب على المقاعد الفردية برمز ريموت كنترول.





ونقل النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس غرفة عمليات الحزب لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، شكر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام الحزب لكافة القواعد الحزبية بمحافظة الجيزة لتواجدهم المستمر بين المواطنين، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن العمل بتطلب المزيد من التضحيات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة فى غاية الصعوبة وتحتاج عمل شاق، مؤكدًا فى الوقت ذاته إحترامه الكامل لكافة المتنافسين من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ.





وقال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والمرشح على المقاعد الفردية بمحافظة الجيزة، إن مرشحي حزب مستقبل وطن يعملون من خلال منظومة حزبية والتي سيتم من خلالها متابعة كافة أمور العملية الإنتخابية حتى إعلان النتائج النهائية، مؤكدًا لأعضاء الحزب ضرورة التماسك بكل قوة خلال الأيام المقبلة.





وأكد النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والمرشح على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، على ثقته الكاملة فى القواعد الحزبية لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية بشكل عام وفى محافظة الجيزة على وجه التحديد، مشيرًا إلى أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة شهدت زخمًا سياسيًا ومجتمعيًا حقيقيًا منذ بداية العام الجاري وهو ما تكلل فى الاستحقاق الانتخابي السابق الذي شهد فوز النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب بعضوية البرلمان عن دائرة مدينة الجيزة.





وأشار "أمين الحزب"، إلى أن أمانة الحزب تدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية وكذلك أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم رموزًا مصرية بارزة فى العمل الوطني، الهيكل التنظيمي للحزب بمحافظة الجيزة عمل خلال الفترة الأخيرة بمنتهى الجدية مساندًا للدولة المصرية فى مختلف الملفات الصعبة التي واجهتها وعلى رأسها أزمة جائحة فيروس كورونا والتي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن القواعد الحزبية راسخة داخل الشارع المصري، لافتًا أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة تعتزم إقامة مؤتمرات مصغرة دعمًا لمرشحي الحزب وذلك تماشيًا مع خطط الدولة فى تقليل التجمعات تفاديًا لتفشي فيروس كورونا.





وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل بانتخابات مجلس الشيوخ بوصفه الغرفة النيابية الثانية التي تساعد الدولة المصرية فى تحقيق المزيد من الاستقرار ودعم الدولة المصرية فى تحقيق المزيد من النمو، مشيرًا إلى قوة التنظيم الحزبي لحزب مستقبل وطن بفضل الكوادر التي يضمها الحزب فى عضويته وهي الأمور التي الحزب الأفضلية على أرض الواقع.





وأكد المستشار علاء المكاوي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز كرداسة، أن أعضاء الحزب بكرداسة يدعمون بكل قوة مرشحي الحزب بإنتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أنهم بدأوا بالفعل فى خطط دعم المترشحين عن حزب مستقبل وطن داخل كافة قرى مركز كرداسة، مشيرًا إلى أن الأمانة والوحدات الحزبية التابعة لها يعملون جميعًا تحت شعار "كلنا نعمل جميعًا من أجل مصر".





وأكد ربيع البرديسي، أمين حزب مستقبل وطن بالشيخ زايد، أن أعضاء فريق عمل أمانة الحزب متواجدون بشكل مستمر مع أهالي الشيخ زايد ويدركون جيدًا أدق احتياجاته ويعملون دومًا على تلبيتها، مضيفًا أن مرشحي الحزب يتمتعون بسمعة طيبة وخبرات كبيرة تساعد بلا شك فى خدمة المواطنين ومساندة الدولة.





وقال محمود الخطيب، أمين حزب مستقبل وطن بمركز منشأة القناطر، إن مركز منشأة القناطر تتمتع بالقبلية من خلال أهالي ٢٤ قرية بالمركز، مشيرًا إلى أن وجود مرشح يمثل منشأة القناطر بالقائمة الوطنية وهو المهندس أحمد شراني ممثلًا عن حزب مستقبل وطن يجعل الحشد أكثر سهولة فى دعم باقي مرشحي الحزب على المقاعد الفردية.



