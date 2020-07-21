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رياضة

سلبية المسحة الخامسة لنادي الاتحاد السكندري

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:48 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم أن نتائج المسحة الخامسة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية .

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف مع مضيفة طنطا إيجابيا بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب النادي السكندري بقر فرع سموحة في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري الممتاز عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
ونجح الاتحاد السكندري في التقدم بالهدف الأول خلال الشوط الأول من مجريات اللقاء عن طريق أحمد حجي، بينما تمكن طنطا من إحراز التعادل في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما.

ومن جانبه قام طلعت يوسف بالاطمئنان علي لاعبي الاتحاد السكندري ومدي جاهزية اللاعبين داخل الملعب قبل خوض المباراة .
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