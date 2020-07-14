يرفض رحيل النجوم.. الاتحاد السكندري يبحث تدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل

؛ بعد ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد خلال الموسم الحالي، وعلى رأسهم "خالد قمر ، نور السيد ، إسلام جمال ، محمود رزق ، محمد أنور". رفض مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، رحيل أي لاعب من لاعبيه في الموسم المقبل





، المساس بالقوام الأساسي للفريق ، والبحث عن تدعيمات؛ من أجل المنافسة على البطولات المحلية والعربية خلال الموسم المقبل. ويرفض طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري





ويرغب المعارون إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، في التواجد مع زعيم الثغر خلال الموسم المقبل ، دون الرحيل .





ويخوض لاعبو الاتحاد السكندري ، تدريبات مكثفة؛ استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.



