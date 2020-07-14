AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يرفض رحيل النجوم.. الاتحاد السكندري يبحث تدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:59 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
رفض مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، رحيل أي لاعب من لاعبيه في الموسم المقبل؛ بعد ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد خلال الموسم الحالي، وعلى رأسهم "خالد قمر، نور السيد، إسلام جمال، محمود رزق، محمد أنور".

ويرفض طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، المساس بالقوام الأساسي للفريق، والبحث عن تدعيمات؛ من أجل المنافسة على البطولات المحلية والعربية خلال الموسم المقبل.

ويرغب المعارون إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، في التواجد مع زعيم الثغر خلال الموسم المقبل، دون الرحيل .

ويخوض لاعبو الاتحاد السكندري، تدريبات مكثفة؛ استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا، في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوميد أوكري: شخصية الأهلي قد تدفعني إلى صفوفه.. فيديو

عقاب قاسٍ من طلعت يوسف للاعبي الاتحاد السكندري حال زيادة الوزن

بسبب كورونا.. الاتحاد السكندري يستغني عن الأجهزة الفنية ويحسم مصير طلعت يوسف

رئيس الاتحاد يصدم الأهلي: لدينا خطاب من 14 ناديا ترفض عودة النشاط الرياضي ..فيديو

رغم الاعتراض.. الاتحاد السكندري يعيد فتح التعاقد مع عمار حمدي

باسم مرسي يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

كيفية صلاة الشفع والوتر معًا.. الإفتاء: فيها 3 أقوال وهذا الراجح

هاني الناظر ينصح المتعافين من كورونا باتباع هذه الإجراءات

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

عباس شراقي: سد النهضة غير جاهز للتشغيل.. ومجلس الأمن سيصدر قرارات ملزمة لإثيوبيا في حالة واحدة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد القبض على المتحرشين بها.. شاهد

AdvertisementS

مرتضى منصور مفجرا مفاجأة: رمضان صبحي زملكاوي..وحسن شحاتة أهلاوي

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

عاوزين محمد صلاح يلعب في الزمالك.. أحمد مرتضى: سنكون وصيف الدوري هذا الموسم

كاف في ورطة.. الاتحاد الإمارتي يفجر مفاجأة حول استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. أول رد رسمي من أهلي جدة على فسخ نجم الفريق لتعاقده.. أزمة كبيرة تواجه الهلال قبل استئناف الدوري

نجم الترسانة: رفضت الزمالك من أجل عيون الأهلي.. فيديو

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

أخبار الرياضة.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي.. الاتحاد الإماراتي يفجر مفاجأة بشأن استضافة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ليس طرفا.. الزمالك يقدم مذكرة إلى الـ كاف بشأن نادي القرن

مرتضى منصور: الزمالك قادر على شراء ميسي حاليا.. فيديو

ميدو يناشد المسئولين إنهاء صراع الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا