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رياضة

الشوط الأول .. تريزيجيه يتقدم لـ أستون فيلا في شباك آرسنال وإصابة المحمدي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي أستون فيلا على نظيره نادي ارسنال، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أحمد المحمدي تعرض للإصابة مع فريقه أستون فيلا، ليتم استبداله بزميله جيلبرت في الدقيقة الثانية عشر.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين، سجل لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لأستون فيلا، بتسديدة قوية بعد متابعة لضربة ركنية نفذها زميله مينجز، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف السادس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل نادي أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ،بينما يحتل ارسنال المركز العاشر برصيد 53 نقطة.

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