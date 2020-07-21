نجوى إبراهيم عن راتب بقلظ: 5 جنيهات شهريًا

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن الراتب الذى كانت تتلقاه نظير عملها فى التليفزيون المصرى، وهي في أوج شهرتها، قائلة:"أنا كنت مميزة شوية فكان راتبى 50 جنيها، والباقي كان بياخد 40 جنيها فى الشهر، وبقلظ كان بياخد 5 جنيهات".





وأضافت نجوى إبراهيم، خلال مشاركتها الإعلامى وائل الإبراشى، برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعتز بمهنتها كـ"مذيعة"، مشيرة إلى أنها ترفض لقب إعلامية، كونه مطاط بعض الشئ.





وتابعت:"أنا مهنتى مذيعة لأن الإعلامية كلمة مفتوحة أوى..ودى مهنة محترمة جدًا، أنا كنت باخد 50 جنيه لأنى كنت مميزة وبقلظ راتبه 5 جنيهات".





وكشفت نجوى إبراهيم، عن أن "بقلظ"، عندما اشتكى لها قلة راتبه وعدته أنها سوف تسعى لرفعه إلى 50 جنيهًا، وتابعت: "وهو ما حدث بالفعل"، مشيرة إلى أن المذيعات والمذيعين، كانوا لا يلقون بالًا للعائد المادي، بقدر العائد الأدبى والمعنوى والاجتماعى.