AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجوى إبراهيم عن راتب بقلظ: 5 جنيهات شهريًا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:36 م
نجوى ابراهيم
نجوى ابراهيم
Advertisements
عبد الخالق صلاح
كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن الراتب الذى كانت تتلقاه نظير عملها فى التليفزيون المصرى، وهي في أوج شهرتها، قائلة:"أنا كنت مميزة شوية فكان راتبى 50 جنيها، والباقي كان بياخد 40 جنيها فى الشهر، وبقلظ كان بياخد 5 جنيهات".

وأضافت نجوى إبراهيم، خلال مشاركتها الإعلامى وائل الإبراشى، برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعتز بمهنتها كـ"مذيعة"، مشيرة إلى أنها ترفض لقب إعلامية، كونه مطاط بعض الشئ.

 وتابعت:"أنا مهنتى مذيعة لأن الإعلامية كلمة مفتوحة أوى..ودى مهنة محترمة جدًا، أنا كنت باخد 50 جنيه لأنى كنت مميزة وبقلظ راتبه 5 جنيهات".

وكشفت نجوى إبراهيم، عن أن "بقلظ"، عندما اشتكى لها قلة راتبه وعدته أنها سوف تسعى لرفعه إلى 50 جنيهًا، وتابعت: "وهو ما حدث بالفعل"، مشيرة إلى أن المذيعات والمذيعين، كانوا لا يلقون بالًا للعائد المادي، بقدر العائد الأدبى والمعنوى والاجتماعى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوى إبراهيم تداعب "الإبراشى" على الهواء: اسمك الحركي وائل حريقة

إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم أثناء تصوير حلقة بالتلفزيون المصري

نبيلة مكرم تكشف كواليس زيارة نجوى إبراهيم لها وطبخها "ورق عنب"

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| الجيش ينتصر في بئر العبد.. العالم يأمل أن تنتهى جامعة أوكسفورد من تجربتها الثالثة للقاح كورونا.. طارق شوقي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

أخبار الأهلي.. كواليس المران بحضور الخطيب.. تجديد تعاقد أزارو بمبلغ ضخم.. إصابة عمرو جمال بـ كورونا

إسبانيا تكشف تفاصيل طلب مصر تسليم المقاول الهارب محمد علي

بعد دعمها للبوركيني.. 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة أحمد فتحي

نبيلة مكرم تكشف كواليس زيارة نجوى إبراهيم لها وطبخها "ورق عنب"

بالتعاون مع القوات الجوية.. المتحدث العسكري: تدمير 3 سيارات مفخخة ببئر العبد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيبك من العنصرية .. شاهدي أجمل صيحات موضة البوركيني | صور

أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا