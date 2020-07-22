وقف جميع الاستفزازات في شرق المتوسط .. تحذير أوروبي أمريكي لـ تركيا

ألمانيا تطالب تركيا بوقف نشاطها الاستفزازي قبالة سواحل قبرص

أمريكا تحذر تركيا وتطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة شرق المتوسط

تصعيد يوناني ضد تركيا واتهامها بتقويض الاستقرار





وسط استفزاز تركي متواصل بمنطقة شرق البحر المتوسط، تصاعدت التحذيرات الدولية إلى تركيا، مُطالبة إياها بوقف ذلك النشاط الاستفزازي في المنطقة.





وطالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من تركيا، التوقف عن عمليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، قائلاً خلال زيارة إلى اليونان "بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدًا.. يجب احترام القانون الدولي".





وتابع أن "إحراز أي تقدم في علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سيكون ممكنًا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط".





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جاء ذلك بعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لا تخضع لإذن أحد فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب في شرق المتوسط، مُعتبرًا أنها تمارس حقوقها في شرق المتوسط وفقا لمتطلبات القانون البحري الدولي.





من جهتها، طالبت الخارجية الأمريكية، تركيا، بوقف أي خطط لعمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط، داعية إياها لتجنب الخطوات التي تزيد من التوترات في المنطقة، بالقرب من اليونان.





وقال متحدث رسمي باسم الوزارة، في بيان نقلته، "جريك ريبورتر" إن الولايات المتحدة تعلم أن تركيا تخطط للتنقيب وأعمال المسح الزلزالي في المياه المتنازع عليها شرق المتوسط، وذلك بعد إعلان "نافتكس".





وتابع البيان "نحث السلطات في تركيا على وقف أي خطط للعمليات في شرق المتوسط وتجنب خطوات من شأنها تزيد التوتر في المنطقة".





وكانت تركيا أعلنت أنها ستبدأ عمليات المسح الزلزالي، والتنقيب عن الموارد الطبيعية فى شرق البحر المتوسط، ابتداء من 21 يوليو إلى 2 أغسطس.





بدوره، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن انتهاكات تركيا في شرق البحر المتوسط تهدد تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.





كما أدان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد في منطقة شرق المتوسط.





وقال ميتسوتاكيس إن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الأوروبية قد تفاقم بسبب الأعمال العدوانية التي تتحدى الحقوق السيادية لليونان وجمهورية قبرص".





واتهم تركيا بتقويض الاستقرار والأمن في البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن القرار الأخير الذي اتخذته أنقرة بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد قد أظهر أنها تنحرف عن القيم الأوروبية.





وأشار "ميتسوتاكيس" إلى أن اليونان سترد بشكل حازم ومتعقل على انتهاكات أنقرة في شرق المتوسط.



