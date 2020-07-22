تحفة معمارية فريدة.. السفير السعودي لدى القاهرة يتجول في قصر البارون

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي، برفقة عدد من السفراء العرب والأجانب، أمس الثلاثاء، "قصر البارون"، الذي أعيد افتتاحه ووضعه على الخارطة السياحية المصرية، وذلك تلبية لدعوة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

واصطحب الأمين العام للمجلس المصري للآثار الدكتور مصطفى وزيري السفراء في جولة داخل القصر تعريفا به وأقسامه وما يحويه من غرف وقاعات، ثم أقام الدكتور خالد العناني حفل عشاء في الساحة الخارجية لقصر البارون تكريما للسفراء الزائرين.

وقال السفير أسامة نقلى: "سعدت وعدد من زملائي السفراء الأجانب في مصر بدعوة كريمة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني لزيارة قصر البارون إمبان والتجول بين أروقة وجنبات هذه التحفة المعمارية الفريدة التي لا تغيب عنها الشمس للتعرف على تاريخها.





وأشاد السفير السعودي، بالجهد الكبير الذى بذلته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار لإتمام أعمال ترميم وتطوير القصر خلال عامين بتكلفة بلغت 113.738 مليون جنيه مصري.





يقع قصر البارون فى قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان الذى جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن الـ19، واستلهم بناء القصر من معبد أنكور واتفي في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وصمم القصر المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل البناء عام 1911م، وقرر «البارون» أن يكون قصره أسطوريا لا تغيب عنه الشمس، حيث تدخله من جميع حجراته.