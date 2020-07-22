تحفة معمارية فريدة.. السفير السعودي لدى القاهرة يتجول في قصر البارون

زار سفير خادم
الحرمين الشريفين لدى مصر والمندوب الدائم
لدى الجامعة العربية أسامة نقلي، برفقة عدد من السفراء العرب والأجانب، أمس الثلاثاء، "قصر
البارون"، الذي أعيد افتتاحه ووضعه على الخارطة السياحية المصرية، وذلك تلبية لدعوة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.
واصطحب الأمين
العام للمجلس المصري للآثار الدكتور مصطفى وزيري السفراء في جولة داخل القصر تعريفا به وأقسامه
وما يحويه من غرف وقاعات، ثم أقام الدكتور خالد العناني حفل عشاء في الساحة الخارجية
لقصر البارون تكريما للسفراء الزائرين.
وقال السفير
أسامة نقلى: "سعدت وعدد من زملائي السفراء الأجانب في مصر بدعوة كريمة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني لزيارة قصر البارون
إمبان والتجول بين أروقة وجنبات هذه التحفة المعمارية الفريدة التي لا تغيب عنها
الشمس للتعرف على تاريخها.
وأشاد السفير
السعودي، بالجهد الكبير الذى بذلته الحكومة
المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار لإتمام أعمال ترميم وتطوير القصر خلال عامين بتكلفة بلغت 113.738 مليون جنيه مصري.
يقع قصر البارون
فى قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان
الذى جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن الـ19، واستلهم بناء القصر من معبد أنكور
واتفي في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وصمم القصر المعماري الفرنسي ألكساندر
مارسيل، وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل البناء عام 1911م، وقرر «البارون» أن يكون
قصره أسطوريا لا تغيب عنه الشمس، حيث تدخله من جميع حجراته.