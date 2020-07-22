أمام منزله.. شاهد مظاهرات حاشدة تطالب نتنياهو بالاستقالة

عرضت فضائية "يورو نيوز" فيديو لمتظاهرين يطالبون باستقالة نتنياهو من أمام منزله في القدس.









وشارك آلاف الإسرائيليين في تظاهرة أمس، الثلاثاء، من أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس.









وانتقلت فيما بعد الاحتجاجا خارج الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وطالبت فيها الحشود باستقالة رئيس الوزراء.









وعبر المتظاهرون عن استيائهم بضرب القدور والأواني والطبول، كما انتقدوا سوء إدارة نتنياهو للأزمة الصحية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، والتداعيات الاقتصادية المترتبة عنه والتي تفاقمت الأزمة المالية إضافة لقضايا الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.









يذكر أن نتنياهو يحاكم بسبب سلسلة من القضايا يُزعم أنه تلقى فيها هدايا سخية من أصدقاء، وتنص الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وهو أول رئيس وزراء توجه له التهم وهو في منصبه، على أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.