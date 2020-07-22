الأعلى للقضاء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ٢٣ يوليو

صرح المستشار محمد رضا حسين مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ونائب رئيس محكمة النقض أن المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلي أرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.





جاء في البرقية "أشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستون لثورة ۲۳ يوليو المجيدة والتي ستظل حاضرة دائما في وجدان الشعب المصرى لما حققته من إنجازات عظيمة أعادت لمصر حريتها وعزتها وكرامتها وأرسى مبادئ الحرية والعدالة والمساوة لما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية دفاعا عن حرية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة وتذكرنا بأن مصر تملك إرادتها دائما وستظل قدوة لكرة الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة قرارها.



