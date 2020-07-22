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حوادث

الأعلى للقضاء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ٢٣ يوليو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
صرح المستشار محمد رضا حسين مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ونائب رئيس محكمة النقض أن المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلي أرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

جاء في البرقية "أشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستون لثورة ۲۳ يوليو المجيدة والتي ستظل حاضرة دائما في وجدان الشعب المصرى لما حققته من إنجازات عظيمة أعادت لمصر حريتها وعزتها وكرامتها وأرسى مبادئ الحرية والعدالة والمساوة لما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية دفاعا عن حرية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة وتذكرنا بأن مصر تملك إرادتها دائما وستظل قدوة لكرة الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة قرارها.

وندعو الله عز وجل أن يعيد على مصرنا الحبيبة وعلى فخامتكم هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية ليجنى الشعب العظيم ثمار ما تفعلونه من إنجازات على كافة الأصعدة وحمايتكم بقراراتكم الحكيمة لأرضنا الغالية لتظل مصرنا العظيمة شامخة في ظل قيادة فخامتكم دوما بمشيئة الله وتفضلوا فخامتكم بقبول وافر الإحترام والتقدير.
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