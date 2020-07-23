طلب إحاطة لرئيس الوزراء لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة فى سمالوط بالمنيا

تقدم النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بشأن سرعة إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة إبراهيم باشا - بقرية منقطين - سمالوط بمحافظة المنيا ، والتى تبرع بها الأهالى منذ عام 2010 لإقامة هذه المدرسة.





وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرية منقطين من القرى المحرومة بسمالوط فى محافظة المنيا ، ولايوجد بها أى مدارس للتعليم ، وذلك حتى يتسنى لنا إدراجها ، للتخفيف عن الأهالى.





ومن المقرر أن يعود مجلس تلنواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.