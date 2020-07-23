طلب إحاطة لرئيس الوزراء لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة فى سمالوط بالمنيا

تقدم النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بشأن سرعة إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة إبراهيم باشا - بقرية منقطين - سمالوط بمحافظة المنيا ، والتى تبرع بها الأهالى منذ عام 2010 لإقامة هذه المدرسة.
وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرية منقطين من القرى المحرومة بسمالوط فى محافظة المنيا ، ولايوجد بها أى مدارس للتعليم ، وذلك حتى يتسنى لنا إدراجها ، للتخفيف عن الأهالى.
ومن المقرر أن يعود مجلس تلنواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.
وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.
وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.
كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.