مران بدني قوي للمصري صباح اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب



ادى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانًا بدنيًا قويًا تحت قيادة الكابتن طارق العشري المدير الفنى للفريق.





وحرص العشرى قبيل بدء المران على الاجتماع بلاعبيه وذلك لتوضيح الإيجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء الفريق خلال مباراته الودية أمس أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.









و استمر لما يقرب من ساعتين كاملتين ، خصصهما الجهاز الفني للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لجميع اللاعبين الذين خاضوا المران بكل قوة.







وحرص أعضاء الجهاز الفني على متابعة تنفيذ اللاعبين لكافة التدريبات للحصول على الاستفادة القصوى منها ، واختتم المران كالعادة بتقسيمة مصغرة شهدت تنافسًا من جميع اللاعبين على نيل ثقة مديرهم الفني.