كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض قائدى الدراجات النارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيرهم بأحد الطرق بأسيوط معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو " 5 دراجات نارية بدون لوحات معدنية" وقائديهم (5 أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 13/ الجارى حال سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز من مسكنهم بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على الدراجات النارية .. واتخاذ الإجراءات القانونية.





