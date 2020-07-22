AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشيد بالمشروعات الزراعية الناجحة بباريس

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:11 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع استثمار زراعي على مساحة 500 فدان بقرية عدن ضمن مبادرة النخيل التى أطلقها رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة، حيث يشمل المشروع زراعة نخيل وعنب باستخدام الري المطور ، بالإضافة إلي مزرعة للإنتاج الحيواني، وذلك ضمن جولته التفقدية بمركز باريس يرافقه فيها كمال إبراهيم رئيس المركز. 

وأثني الزملوط علي المشروع ونتائجه ، معربا عن شكره للقائمين عليه لجديتهم في التنفيذ والتزامهم بالعقود المبرمة مثمنا المجهودات المبذولة لإنجاح تلك المشروعات التي تدعم خطة الدولة بتوسيع الرقعة الزراعية بأنظمة الري الحديثة.

اقرأ أيضا:

وفي إطار تشجيع المشروعات الاستثمارية الجادة والناجحة علي ارض المحافظة، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمنح احد المشروعات الزراعية بقرية بغداد مساحة 10 أفدنة إضافية لتصبح 70 فدانا ًبدلا من 60 فداناً، حيث يشمل المشروع زراعات نخيل وفول سوداني بنظام الري المطور ،جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز باريس يرافقه فيها كمال إبراهيم رئيس المركز .

وكلف الزملوط مركز باريس وصندوق استصلاح الاراضي بدراسة موقف المشروع لإمكانية إدراجه وضمه لمبادرة النخيل للحصول علي كافة المزايا والتيسيرات التي تشملها، مؤكدًا أن المحافظة وضعت تيسيرات جادة للتوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تجهيز مخيم بئر جناح لاستقبال السياحة

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد وزارة الري تطوير نظم الري للمزارعين

بتكلفة 12 مليون جنيه .. إنشاء 40 ثلاجة لحفظ التمور فى الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وزير الزراعة زيادة الرقعة الزراعية

بروتوكول تعاون لتشغيل 85 بئرا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

عبر سكايب.. وزيرا الري والزراعة يبحثان مع محافظ الوادي الجديد تطوير نظم الري

ترشيحاتنا

كان عنده استعداد يتجوزها.. نجل الفنان محمد رشدي يكشف سرا غريبا لأول مرة

ممر شرفي من لاعبي تشيلسي لـ محمد صلاح وفريق ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي| شاهد

أحمد موسى يعرض مشادة بين عناصر النهضة ونواب في البرلمان التونسي

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

مصر تتجاوز كورونا.. 7 إجراءات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن

وزير الدفاع البريطاني: تهديد داعش لا يزال مستمرًا على بلدنا ومصالحنا

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

القيادة السياسية لديها رؤية محددة.. وزير الرى السابق: 10 سنوات هي الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح