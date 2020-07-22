محافظ الوادي الجديد يشيد بالمشروعات الزراعية الناجحة بباريس

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع استثمار زراعي على مساحة 500 فدان بقرية عدن ضمن مبادرة النخيل التى أطلقها رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة، حيث يشمل المشروع زراعة نخيل وعنب باستخدام الري المطور ، بالإضافة إلي مزرعة للإنتاج الحيواني، وذلك ضمن جولته التفقدية بمركز باريس يرافقه فيها كمال إبراهيم رئيس المركز.





وأثني الزملوط علي المشروع ونتائجه ، معربا عن شكره للقائمين عليه لجديتهم في التنفيذ والتزامهم بالعقود المبرمة مثمنا المجهودات المبذولة لإنجاح تلك المشروعات التي تدعم خطة الدولة بتوسيع الرقعة الزراعية بأنظمة الري الحديثة.





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وفي إطار تشجيع المشروعات الاستثمارية الجادة والناجحة علي ارض المحافظة، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمنح احد المشروعات الزراعية بقرية بغداد مساحة 10 أفدنة إضافية لتصبح 70 فدانا ًبدلا من 60 فداناً، حيث يشمل المشروع زراعات نخيل وفول سوداني بنظام الري المطور ،جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز باريس يرافقه فيها كمال إبراهيم رئيس المركز .





وكلف الزملوط مركز باريس وصندوق استصلاح الاراضي بدراسة موقف المشروع لإمكانية إدراجه وضمه لمبادرة النخيل للحصول علي كافة المزايا والتيسيرات التي تشملها، مؤكدًا أن المحافظة وضعت تيسيرات جادة للتوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة .